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21 августа,
2020
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+41 случай заболевания коронавирусом, 48 человек выздоровели в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В пятницу, 21 августа, зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией в Томской области. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 48-ми человек.


Из вновь заболевших COVID-19 у 14-ти человек нет симптомов, у 16-ти признаки ОРВИ, у 11-ти пневмония. В обсерваторе под Томском находятся два человека.


За весь период в Томской области установлен 5191 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 4003, умерших 57.


Томская область опустилась на 39-е место среди регионов России по количеству выявленных случаев COVID-19 за последние сутки.


В целом по стране за время пандемии зафиксировано почти 947 тысяч заболевших в 85 регионах. Выздоровели после инфекции 761 330 пациентов. Скончались от коронавируса по России 16 189 человек.

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