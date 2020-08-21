+41 случай заболевания коронавирусом, 48 человек выздоровели в Томской области

В пятницу, 21 августа, зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией в Томской области. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 48-ми человек.





Из вновь заболевших COVID-19 у 14-ти человек нет симптомов, у 16-ти признаки ОРВИ, у 11-ти пневмония. В обсерваторе под Томском находятся два человека.





За весь период в Томской области установлен 5191 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 4003, умерших 57.





Томская область опустилась на 39-е место среди регионов России по количеству выявленных случаев COVID-19 за последние сутки.





В целом по стране за время пандемии зафиксировано почти 947 тысяч заболевших в 85 регионах. Выздоровели после инфекции 761 330 пациентов. Скончались от коронавируса по России 16 189 человек.