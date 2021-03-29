41 населенный пункт может пострадать от паводка в Томской области

«В результате перелива дорог может быть нарушено сообщение с 29 населенными пунктами в девяти районах области», — сообщает ведомство.

В период прохождения паводка в Томской области возможно затопление 41 населенного пункта в 12 муниципальных образованиях, сообщает региональное МЧС. В них находятся около 1,9 тысячи жилых домов с населением до 3,5 тысячи человек.

Сейчас муниципалитеты региона готовятся к половодью — создан необходимый запас продовольствия, медикаментов, ГСМ и других материально-технических средств. Для прикрытия отрезаемых населенных пунктов спланировано создание 18 временных постов пожарной охраны.





Также создана группировка сил и средств РСЧС в количестве 6 251 человека, в том числе 1 614 человек от МЧС России. Специалисты подготовили 1 283 единицы техники, в том числе 234 единицы техники от МЧС России, 11 воздушных судов, 89 плавсредств, 22 из них — плавсредства МЧС.





Во всех районных больницах и ФАПах Томской области сформирован месячный резерв медикаментов, в том числе жизненно необходимых лекарств для льготников. Дополнительно в резерве территориальной службы медицины катастроф находятся лекарственные препараты на 16 миллионов рублей.





«При необходимости больницы региона готовы развернуть 1460 коек для госпитализации пациентов из затопленных территорий. В зонах возможного подтопления будут круглосуточно дежурить скорые», — сообщил директор территориального центра медицины катастроф Николай Денисов.





По информации Николая Денисова, врачи районных больниц сформировали списки пациентов, нуждающихся в первоочередной эвакуации. Это больные с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети до года, дети-инвалиды, ветераны войны, лежачие больные.





Все больницы Томской области имеют собственный план действий на случай возможного возникновения ЧС. В каждом медучреждении сформирован запас дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов для автотранспорта; имеются резервные источники электропитания.