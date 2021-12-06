404 дорожных аварии: обладминистрация сообщает о сокращении ДТП в 2021 году

За 10 месяцев 2021 года зарегистрировано 404 дорожных аварии с пострадавшими, что на 16 % меньше, чем за аналогичный период предшествующего года, сообщает пресс-служба Администрации Томской области. По мнению региональных властей число дорожно-транспортных происшествий снизилось благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в этом году Томская область в нормативное состояние привела более 211 км улично-дорожной сети: в ЗАТО Северск — 4,2 км, в Томске — 14,7 км, на региональной сети — 192,7 км. Для сравнения: в 2020 году к нормативу было приведено более 168 километров региональных автодорог, 13 километров - в Томске и 4,8 километра - в ЗАТО Северск.

Для повышения безопасности дорожного движения на объектах установлено более 1,8 тыс. дорожных знаков, более 4 тыс. сигнальных столбиков, более 33 км барьерного ограждения, отремонтировано более 40 остановок общественного транспорта, установлено, модернизировано и дооборудовано 20 светофорных объектов. Кроме того, специалисты нанесли 155 км горизонтальной дорожной разметки на объектах, из них 125 км износоустойчивым термопластиком.

За пять лет реализации национального проекта регион ликвидировал более 30 очагов концентрации ДТП, сообщает пресс-служба обладминистрации. Каких именно, не уточняется.