+40 случаев заражения коронавирусом за сутки, трое скончались в Томской области

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в регионе диагностировали у 40 человек, трое пациентов скончались, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.





Таким образом, общее количество заболевших в Томской области достигло 5 150 человек. Количество умерших - 57. Выздоровели за время пандемии 3 955, за последние сутки - 71 человек.





Троим умершим диагноз поставили на основании заключения патологоанатома. Как сообщает оперштаб, болезнь у всех пациентов протекала в тяжелой форме с полисегментарной двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью, дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком.





«Двое входили в группу риска по возрасту и тяжелым заболеваниям: у одного - хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема, сердечно-сосудистые заболевания, у другого - гипертония и ожирение. У третьего умершего была полиорганная недостаточность», - уточнили в штабе.





В России за сутки подтвердились 4 785 случаев инфицирования. Всего за все время пандемии - 942,1 тысячи, скончались - 16 099 человек.





ПОДДЕРЖИ ТВ2