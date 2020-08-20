Добрые новости
20 августа,
2020
Новости

+40 случаев заражения коронавирусом за сутки, трое скончались в Томской области

ТВ2
ТВ2
13 минут назад

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в регионе диагностировали у 40 человек, трое пациентов скончались, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.


Таким образом, общее количество заболевших в Томской области  достигло 5 150 человек. Количество умерших - 57. Выздоровели за время пандемии 3 955, за последние сутки - 71 человек.


Троим умершим диагноз поставили на основании заключения патологоанатома. Как сообщает оперштаб, болезнь у всех пациентов протекала в тяжелой форме с  полисегментарной двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью, дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком.


«Двое входили в группу риска по возрасту и тяжелым заболеваниям: у одного - хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема, сердечно-сосудистые заболевания, у другого - гипертония и ожирение. У третьего умершего была полиорганная недостаточность», - уточнили в штабе.


В России за сутки подтвердились 4 785 случаев инфицирования. Всего за все время пандемии - 942,1 тысячи, скончались - 16 099 человек. 


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.