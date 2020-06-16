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16 июня,
2020
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Новости

40 % россиян начнут копить «на черный день» после карантина

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

39 % россиян в целом и 43 % жителей Москвы и Московской области намерены создать личную финансовую подушку безопасности под влиянием карантина из-за пандемии коронавируса, хотя раньше денег не копили. При этом более половины россиян намерены тратить меньше, чем до самоизоляции. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

40 % россиян начнут копить «на черный день» после карантина

В опросе участвовали 1000 россиян, доход которых составлял от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. 


Согласно результатам, только 19 % россиян (22 % москвичей) заявили, что у них уже есть достаточные накопления и они не нуждаются в том, чтобы откладывать на «черный день». 32 % опрошенных (в Московском регионе — 23 %) не будут копить деньги из-за отсутствия финансовых возможностей.


Бума расходов и быстрого восстановления потребления ждать не приходится. 53 % респондентов заявили, что после снятия ограничительных мер будут тратить меньше, чем до самоизоляции. 36 % россиян (31 % жителей Москвы и Московской области) намерены сохранить расходы на докарантинном уровне.  Только 3 % жителей страны (5 % москвичей) заявили о желании тратить больше, чем до карантина.


77 % не намерены экономить на своем здоровье (готовы – лишь 9 %), 72 % — на детях (11 % готовы сокращать расходы на детей), 58 % — на продуктах питания, при этом 30 % допускают такую возможность.


При этом 73 % готовы после карантина экономить на развлечениях, 72 % — на гаджетах, 58 % — на загородном доме, по 57 % — на одежде, отпуске и путешествиях, 56 % — на занятиях спортом.


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