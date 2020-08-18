40 пациентов в Томске прошли реабилитацию после COVID-19

С начала августа 40 пациентов респираторного госпиталя МСЧ № 2 в Томске прошли реабилитацию, необходимую для восстановления организма после COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».
Пациенты госпиталя делают дыхательную гимнастику, общеукрепляющие упражнения, в будущем здесь планируется проводить и физиотерапевтическое лечение.
Сообщается, что занятия по реабилитации назначают пациентам, у которых заболевание протекало в тяжелой форме.
«Такая реабилитация необходима пациентам, у которых заболевание протекало с большим объемом поражения легких, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Программа подбирается индивидуально для каждого в зависимости от состояния, а занятия проходят непосредственно в палате, где находится пациент», — говорит специалист по адаптивной физической культуре Надежда Огуля.
Также по тактике реабилитации дистанционные консультации предоставляют специалисты Томского НИИ курортологии и физиотерапии.
Ранее томские врачи записали видеоупражнения для переболевших коронавирусом. Специалисты говорят, что дыхательная гимнастика подходит людям, переболевшим пневмонией, которые были подключены к искусственной вентиляции легких. Гимнастика для общего укрепления мышц полезна всем, кто переболел COVID-19. Все упражнения можно делать дома самостоятельно, следуя рекомендациям на видео.
За весь период пандемии в Томской области установлены 5024 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 3740, умерших 54.
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