Добрые новости
18 августа,
2020
1
видео
Новости

40 пациентов в Томске прошли реабилитацию после COVID-19

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С начала августа 40 пациентов респираторного госпиталя МСЧ № 2 в Томске прошли реабилитацию, необходимую для восстановления организма после COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья». 


Пациенты госпиталя делают дыхательную гимнастику, общеукрепляющие упражнения, в будущем здесь планируется проводить и физиотерапевтическое лечение. 


Сообщается, что занятия по реабилитации назначают пациентам, у которых заболевание протекало в тяжелой форме. 


«Такая реабилитация необходима пациентам, у которых заболевание протекало с большим объемом поражения легких, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Программа подбирается индивидуально для каждого в зависимости от состояния, а занятия проходят непосредственно в палате, где находится пациент», — говорит  специалист по адаптивной физической культуре Надежда Огуля. 


Также по тактике реабилитации дистанционные консультации предоставляют специалисты Томского НИИ курортологии и физиотерапии.


Ранее томские врачи записали видеоупражнения для переболевших коронавирусом. Специалисты говорят, что дыхательная гимнастика подходит людям, переболевшим пневмонией, которые были подключены к искусственной вентиляции легких. Гимнастика для общего укрепления мышц полезна всем, кто переболел COVID-19. Все упражнения можно делать дома самостоятельно, следуя рекомендациям на видео. 

За весь период пандемии в Томской области установлены 5024 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 3740, умерших 54.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.