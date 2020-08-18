40 пациентов в Томске прошли реабилитацию после COVID-19

С начала августа 40 пациентов респираторного госпиталя МСЧ № 2 в Томске прошли реабилитацию, необходимую для восстановления организма после COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».





Пациенты госпиталя делают дыхательную гимнастику, общеукрепляющие упражнения, в будущем здесь планируется проводить и физиотерапевтическое лечение.





Сообщается, что занятия по реабилитации назначают пациентам, у которых заболевание протекало в тяжелой форме.





«Такая реабилитация необходима пациентам, у которых заболевание протекало с большим объемом поражения легких, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Программа подбирается индивидуально для каждого в зависимости от состояния, а занятия проходят непосредственно в палате, где находится пациент», — говорит специалист по адаптивной физической культуре Надежда Огуля.





Также по тактике реабилитации дистанционные консультации предоставляют специалисты Томского НИИ курортологии и физиотерапии.





Ранее томские врачи записали видеоупражнения для переболевших коронавирусом. Специалисты говорят, что дыхательная гимнастика подходит людям, переболевшим пневмонией, которые были подключены к искусственной вентиляции легких. Гимнастика для общего укрепления мышц полезна всем, кто переболел COVID-19. Все упражнения можно делать дома самостоятельно, следуя рекомендациям на видео.