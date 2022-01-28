40 млн рублей потратят на ремонт Театра драмы в Томске

Крышу Томского театра драмы должны отремонтировать в этом году за 40 миллионов рублей. Еще 20 млн рублей заложено в бюджете на ремонт входной группы театра, рассказал начальник департамента по культуре региона Павел Волк.

О реконструкции БКЗ и Театра драмы говорят уже несколько лет. В бюджете было заложено 11,33 млн рублей на ПСД по капитальному ремонту Большого концертного зала Томской филармонии и 11,37 млн рублей на разработку документации для Театра драмы. Однако после начала пандемии коронавируса, деньги на проекты сократили полностью.

Ранее Евгений Паршуто оценивал, что на работы нужно будет потратить более миллиарда рублей.

«Ситуация поменялась. Принято решение о поэтапном ремонте Театра драмы. Буквально вчера мы проводили совещание. Уже разработано ПСД на крышу, деньги в бюджете стоят, сейчас идет подготовка техзадания на проведение торгов. Ремонт крыши будет проведен в этом году», — рассказал начальник департамента по культуре региона Павел Волк.

Он уточнил, что также запланирован ремонт входной группы. В частности, ступеней главного входа. После завершения этих работ область планирует приступить к ремонту энергетики.

«Что касается Большого концертного зала, то критического состояния нет, оно функционально. Вопрос с повестки не снят, но будем смотреть по ситуации», — отметил Павел Волк.