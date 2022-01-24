40 млн рублей: налоговая уточнила сумму долга китайского инвестора Пэна Гоцина

Томская налоговая уточнила размер долга китайского инвестора Пэна Гоцина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что асиновская полиция разыскивает Пэна Гоцина — одного из китайских инвесторов, который стоял у истоков создания и развития Асиновского ЛПК. Гоцин возглавлял такие компании как АО «РусКитИнвест» и ООО «Хенда-Сибирь». В настоящее время китайский бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Пэн Гоцин являлся руководителем «Хенда-Сибирь» с 20.11.2003 по 08.01.2013, и руководителем «РусКитИнвест» – с 30.12.2008 по 23.07.2009 и с 25.01.2012 по 09.10.2017.

Налоговая уточняет, что «Хенда-Сибирь» с февраля 2019 состоит на учете в Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 в Москве. «РусКитИнвест» с 30.12.2008 по настоящее время состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области.

«По состоянию на 13 января 2022 года организация имеет задолженность в размере более 40 млн рублей, которая образовалась в связи с неуплатой доначислений по результатам выездной налоговой проверки», — сообщили ТВ2 в региональном Управлении налоговой службы.

Там уточнили, что в настоящее время налогоплательщик оспаривает данное решение в суде, поэтому взыскание задолженности приостановлено.