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40 млн рублей: налоговая уточнила сумму долга китайского инвестора Пэна Гоцина

ТВ2 ТВ2

Томская налоговая уточнила размер долга китайского инвестора Пэна Гоцина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что асиновская полиция разыскивает Пэна Гоцина — одного из китайских инвесторов, который стоял у истоков создания и развития Асиновского ЛПК.  Гоцин возглавлял такие компании как АО «РусКитИнвест» и ООО «Хенда-Сибирь». В настоящее время китайский бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Пэн Гоцин являлся руководителем «Хенда-Сибирь» с 20.11.2003 по 08.01.2013, и руководителем «РусКитИнвест» – с 30.12.2008 по 23.07.2009 и с 25.01.2012 по 09.10.2017.

Налоговая уточняет, что «Хенда-Сибирь» с февраля 2019 состоит на учете в Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 в Москве. «РусКитИнвест» с 30.12.2008 по настоящее время состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области.

«По состоянию на 13 января 2022 года организация имеет задолженность в размере более 40 млн рублей, которая образовалась в связи с неуплатой доначислений по  результатам выездной налоговой проверки», — сообщили ТВ2 в региональном Управлении налоговой службы. 

Там уточнили, что в настоящее время налогоплательщик оспаривает данное решение в суде, поэтому взыскание задолженности приостановлено.

Напомним, меморандум о создании в Томской области лесопромышленного парка подписали в 2008 году. Планировалось, что предприятие станет самым крупным в Асине, будет перерабатывать 4,5 тысячи кубометров древесины в год и создаст пять тысяч рабочих мест для жителей Асиновского и соседних Верхнекетского и Тегульдетского районов.

Планировалось, что на базе ЛПК будут построены шесть заводов переработки древесины. В феврале 2015 года был построен и введен в эксплуатацию завод по производству шпона (110 тыс. кубометров в год, инвестиции — 1 млрд рублей) и завод по выпуску обрезной доски мощностью в 150 тысяч кубометров. Завод МДФ-плит с 2016 года работает в техническом режиме. Официальный ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса, если верить сайту компании, намечен на второй квартал 2022 года.

Подробнее о ситуации с Асиновским ЛПК читайте в материале:

«Чем дальше в лес, тем больше долгов: почему полиция ищет китайского лесозаготовителя Пэна Гоцина»

 

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