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Главная Новости 40 миллионов рублей выдали бизнесу микрофинансовые организации Томской области
Новости

40 миллионов рублей выдали бизнесу микрофинансовые организации Томской области

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

48 займов на общую сумму почти 40 миллионов рублей выдали бизнесу микрофинансовые организации, зарегистрированные в Томской области, в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба Центробанка в Томске. Это почти в три раза больше по количеству и в два раза — по объему, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средняя сумма займа снизилась на четверть — до 824 тысяч рублей.

Основную часть этих денег — около 35 млн рублей — предприятия малого и среднего бизнеса получили в государственных микрокредитных компаниях. Так как ставки здесь ниже, чем в частных МФО, а также есть возможность воспользоваться льготными государственными и региональными программами.

«В Фондах предпринимательского финансирования, которые есть в каждом регионе, бизнес может получать займы по ставкам, которые ниже, чем в коммерческих МФО. В Томской области сегодня они начинаются от 3% годовых. Правда, требования к таким заемщикам выше, чем в частных микрофинансовых компаниях, — от предпринимателей потребуется большой пакет документов. В любом МФО размер займа ограничен пятью миллионами рублей, так что такие средства будут востребованы у небольших предприятий для реализации текущих задач или для новых проектов», — рассказывает заместитель управляющего Отделением по Томской области Банка России Татьяна Толкмит.

Портфель микрозаймов для бизнеса в микрофинансовых организациях региона по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 276 миллионов рублей. По сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года он вырос в два с лишним раза. При этом портфель увеличился без потери качества. Доля просроченной задолженности по основному долгу на срок более 90 дней составила менее 1%.

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