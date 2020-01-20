40 иностранных студентов эвакуировали на Алтае из сломанного автобуса

Спасатели нашли способ заливать солярку напрямую, автобус доставили в Благовещенский филиал Северо-Западного ДСУ. Всех студентов отправили в строительный техникум в Степном Озере, где есть комнаты в общежитии, организовали горячее питание, — сообщает благовещенский информационный центр «БРИЦ». — Стоит отметить, что по-русски никто из монголов не разговаривает. Лишь один водитель буквально на пальцах смог объяснить сотрудникам МЧС произошедшее.