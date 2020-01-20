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20 января,
2020
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40 иностранных студентов эвакуировали на Алтае из сломанного автобуса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

40 студентов из Монголии эвакуировали из сломавшегося в Алтайском крае автобуса, сообщает пресс-служба краевого МЧС. Предполагаемой причиной поломки стало некачественное топливо.

40 иностранных студентов эвакуировали на Алтае из сломанного автобуса
Фото: пресс-служба МЧС

Автобус следовал из Улан-Батора в Казахстан и сломался на трассе Родино-Благовещенка. Пожарные не смогли завести автобус и задействовали в спасательной операции «Урал».

Спасатели нашли способ заливать солярку напрямую, автобус доставили в Благовещенский филиал Северо-Западного ДСУ. Всех студентов отправили в строительный техникум в Степном Озере, где есть комнаты в общежитии, организовали горячее питание, — сообщает благовещенский информационный центр «БРИЦ». — Стоит отметить, что по-русски никто из монголов не разговаривает. Лишь один водитель буквально на пальцах смог объяснить сотрудникам МЧС произошедшее.

По информации МЧС, из-за непогоды в Алтайском крае остаются закрытыми 11 дорог местного назначения. Безопасность на трассах обеспечивают 183 человека и 120 единиц техники, полиция и ГИБДД работают в усиленном режиме. 

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