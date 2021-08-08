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Главная Новости 40 человек искали четырех мужчин, заблудившихся в лесу
Новости

40 человек искали четырех мужчин, заблудившихся в лесу

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Более 40 человек, включая спасателей, полицейских, волонтеров «ЛизаАлерт», искали четырех молодых людей, которые накануне заблудились в лесу на границе Асиновского и Томского районов.

 

 

Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, им поступила информация о том, что четверо мужчин в возрасте от 23 до 26 лет ушли из села Итатка Томского района и потерялись в лесу.

«Мужчины сами позвонили по телефону 112, сказали, что заблудились, после этого телефон их стал недоступен», — отметили в МЧС.

Из Томска на поиски потерявшихся людей была направлена аэромобильная группировка МЧС России в количестве 20 человек и четырех единиц техники.

Всего в поисковых мероприятиях на данный момент принимали более 40 человек представители МЧС, полиции, администраций сельских поселений, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

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