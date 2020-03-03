4 млрд рублей потратит компания «ТВЭЛ» на строительство нового реактора в Северске

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» в 2020 году направит около 4 млрд рублей на строительство в рамках проекта «Прорыв», сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Наталью Накипелову. Проект «Прорыв» реализуется на площадке Сибирского химического комбината (СХК) в Северске с 2011 года.

В рамках проекта «Прорыв» планируется создание новых технологий на базе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Сейчас на площадках СКХ идет строительство завода по производству уран-плутониевого топлива, ректора на быстрых нейтронах «БРЕСТ-300» и комплекса по переработке использованного топлива. По мнению ученых, преимущество быстрых реакторов в том, что они могут перерабатывать любые актиноиды в продукты деления, время «обезвреживания» которых около 300 лет. Фактически это позволяет получать энергию из того, что раньше находилось в хранилищах в качестве отходов.

Стройка очень большая, только в этом году нам нужно освоить около 4 млрд рублей только строительных работ, это огромный объем, — рассказала Наталья Накипелова. — Все планы, поставленные перед нами, на прошлый год мы выполнили. Есть четкое понимание, что мы будем делать в этом году, модуль фабрикации выходит на предфинишный этап, мы завершаем все работы, которые приведут нас к монтажу оборудования в этом году. У нас есть уверенность, что в этом году мы оборудование смонтируем и приступим к его запуску.

С 2011 года Росатом реализует на площадке СХК проект «Прорыв». В 2017 году правительство России исключило строительство атомного реактора БРЕСТ-300 в Северске из федеральной целевой программы. Однако замглавы Росатома Вячеслав Першуков заявлял, что строительство реактора БРЕСТ не прекратили, не остановили, не исключили, а решили оптимизировать.





Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный также неоднократно подчеркивал, что «Прорыв» будет реализован. По его словам, строительство реактора «БРЕСТ-300» задерживалось из-за трудностей при проектировании и прохождении экспертизы. Запуск реактора запланирован на август 2026 года, а к 2030 году на АЭС планируют завершить все работы и начать ее эксплуатацию.



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