4 млн за 19 дней: томичи жалуются на мошенников

За 19 дней года 60 томичей лишились более четырех миллионов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. В рейтинге самых частых способов обмана по-прежнему лидируют интернет-сделки купли-продажи. Здесь преступные схемы делятся на несколько видов: потенциальным жертвам предлагают оформить «безопасную» покупку, продажу или доставку по ложной ссылке (часто это происходит не на самих сайтах, а в мессенджерах); под разными предлогами преступники выспрашивают данные банковской карты (в том числе трехзначный код на ее обороте); в условие сделки ставится перевод аванса либо полной оплаты товара или услуги. Что удивительно, но это не первый случай интернет- мошенничества из Томска. Так, в июле 2016 года ТВ2 проводило небольшое расследование по просьбе «оказать содействие сотням обманутых покупателей интернет-магазина каминов», который находился в Томске. Подробнее об этом здесь .

Нередко мошеннические схемы могут конкурировать с полноценными театральными онлайн-постановками, считает пресс-служба обладминистрации. Преступники работают по отрепетированному сценарию и достоверно играют роли банковских работников или даже правоохранительных служб, названивая с разных номеров и представляясь вымышленными должностями. Выдает «мыльную оперу» неправдоподобный сюжет. Настоящие сотрудники банка или полиции никогда не просят номера карт, коды из SMS или пароли от соцсетей. Ситуация с «решением вопросов» за деньги — еще один явный признак обмана.





О другом примере решения вопросов за деньги рассказала ТВ2 уполномоченный по правам человека Елена Карташова. Так, юридическая фирма «Территория права», например, берет деньги с малоимущих людей за услуги, которые можно было бы получить бесплатно. Подробнее об этом в материале ТВ2 «Справедливость» по рыночной цене.





Региональное управление МВД и комитет общественной безопасности администрации Томской области также предостерегают томичей и от виртуальных «друзей», которые под знакомым аватаром пишут о трагедии и просят денежной помощи, поскольку можно столкнуться с мошенничеством, при котором злоумышленник получил доступ к странице пользователя.





Подробнее о частых способах обмана и о том, как распознать мошенничество, можно почитать в памятке или посмотреть видеоролик.