4 млн рублей: Сотрудники Васюганского лесничества обвиняются в получении взяток

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По версии следствия, в 2014 году трое сотрудников Васюганского лесничества создали организованную группу, в которую вошли главный лесничий, участковый лесничий и водитель. «С 2014 по 2020 годы участники группы систематически получали от лесозаготовителей взятки за оперативные отводы и таксацию лесосек для заготовки древесины, заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с целью заготовки древесины, подготовку и оформление разрешительной документации на выполнение работ по заготовке деловой древесины на участках, находящихся рядом с зимними дорогами, за приемку лесоутроительных работ», — сообщает пресс-служба СК по Томской области. Кроме того организованную группу обвиняют в подписание актов проверок рекультивированных земель лесных участков переданных по договорам аренды, а также в общем покровительстве и попустительстве по службе на территории обслуживаемой филиалом Васюганского лесничества ОГКУ «Томсклес».