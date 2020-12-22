4 млн рублей: Сотрудники Васюганского лесничества обвиняются в получении взяток
По версии следствия, в 2014 году трое сотрудников Васюганского лесничества создали организованную группу, в которую вошли главный лесничий, участковый лесничий и водитель. «С 2014 по 2020 годы участники группы систематически получали от лесозаготовителей взятки за оперативные отводы и таксацию лесосек для заготовки древесины, заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с целью заготовки древесины, подготовку и оформление разрешительной документации на выполнение работ по заготовке деловой древесины на участках, находящихся рядом с зимними дорогами, за приемку лесоутроительных работ», — сообщает пресс-служба СК по Томской области. Кроме того организованную группу обвиняют в подписание актов проверок рекультивированных земель лесных участков переданных по договорам аренды, а также в общем покровительстве и попустительстве по службе на территории обслуживаемой филиалом Васюганского лесничества ОГКУ «Томсклес».
Общая сумма полученных за указанное время взяток составила более четырех миллионов рублей. Денежные средства участники группы делили между собой в равных долях.
В ходе следствия обвиняемые признали себя виновными в полном объеме. На их имущество наложен арест на сумму чуть менее трёх миллионов рублей. Главный лесничий и участковый лесничий содержатся под стражей, в отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время расследование уголовного дела по обвинению двоих участников группы (участкового лесничего и водителя) завершено, и материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд. Расследование уголовного дела в отношении организатора группы (главного лесничего) продолжается.
Для справки: Только в марте 2020 года три раза сообщалось о возбуждении уголовных дел в отношении лесничих из районов Томской области. На участкового лесничего Средне-Чулымского лесничества Тегульдетского района возбудили дело за то, что он в 2018 году незаконно подписал акт лесопатологического обследования в урочище Средне-Чулымское.
Чуть раньше дело возбудили в отношении главного лесничего Тегульдетского района. По версии следователей, он в 2017 году дал незаконное указание подчиненному работнику о подписании акта лесопатологического обследования в урочище «Берегаевское», зная, что он этого обследования не проводил. Дополнительные подробности также не известны.
В конце февраля 2020 года уголовное дело было заведено и на сотрудника Молчановского лесничества (филиал ОГКУ «Томсклес»), который подозревается в незаконном выделении участка под вырубку леса ценных пород на 10 млн рублей. Подробности молчановского дела можно узнать здесь.
Находится уже полгода в СИЗО главный лесничий Верхнекетского района Вячеслав Буданов. Еще раньше несколько раз пресс-релизы сообщали, что лесничих судят за взятку: в Асиновском и Тимирязевском лесничествах.
В сентябре 2020 года в департаменте лесного хозяйства Томской области прошли обыски и были допрошены свидетели в связи с незаконной рубкой леса в Карегодском заказнике Молчановского района. По предварительным данным СК, в августе 2019 года сотрудниками департамента незаконно была назначена сплошная санитарная рубка на общей площади 10 га. Подробно о заготовке деловой древесины в Карегодском заказнике писали ТВ2 в материале «Карегодский заказник: уничтожение разрешено?» и «Новая газета» в статье «Деньгорубы». Однако до сих пор фигурантов по этой незаконной рубке на особо-охраняемой природной территории у томских следователей нет.
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