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16 декабря,
2020
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39 новых медицинских учреждений появится в Томской области к 2026 году

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томской области разработана программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на период с 2021 по 2025 год.


Финансирование программы из федерального и регионального бюджетов составит более 4,8 млрд рублей — 4,2 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 582 млн рублей — областной бюджет. В рамках программы запланировано строительство 39 медучреждений, капитальный ремонт в 22 и реконструкция еще одного, сообщает Телеграм-канал облздрава «Область здоровья».

39 новых медицинских учреждений появится в Томской области к 2026 году

Так в 2021 году комплексный ремонт запланирован в инфекционном отделении Асиновской районной больнице, а также в стационаре в селе Октябрьском, который относится к Светленской районной больнице. Капремонт ожидается в Колпашевской, Кривошеинской, Шегарской, Стрежевской районных больниц. Предполагается, что будут построены 12 новых пунктов фельдшерско-акушерской помощи, детской поликлиники в Асине.


В 2022 году пройдет комплексный капремонт в Томской районной больнице, в городской больнице № 3. Тогда будут построены еще 19 ФАПов, стартует строительство поликлиники в Южных Воротах, которое закончится в 2023 году.


В 2024 году стартует строительство еще одной поликлиники — на этот раз в Зеленых горках. Оно продлится до 2025 года. В 2025 году планируется выкупить здание врачебной амбулатории в микрорайоне Радонежский, построить амбулатории в селах Турунтаево, Корнилово. Капремонт ожидается в стационаре Тегульдетской районной больницы, Каргасокской поликлинике, детской поликлинике и женской консультации в Стрежевом.

39 новых медицинских учреждений появится в Томской области к 2026 году
39 новых медицинских учреждений появится в Томской области к 2026 году
39 новых медицинских учреждений появится в Томской области к 2026 году
39 новых медицинских учреждений появится в Томской области к 2026 году
39 новых медицинских учреждений появится в Томской области к 2026 году

Программу модернизации первичного звена здравоохранения была запущена в 2019 году. В рамках программы власти региона планируют строительство 15 больниц и ремонт больше 200 объектов здравоохранения.

На реализацию программы по России планируется выделить дополнительно 150 миллиардов рублей в течение следующих трех лет.


Томичи могут оставить свои предложения по программе модернизации первичного звена здравоохранения по адресу электронной почты: rpmpz@dzato.tomsk.ru.


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