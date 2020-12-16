39 новых медицинских учреждений появится в Томской области к 2026 году

Финансирование программы из федерального и регионального бюджетов составит более 4,8 млрд рублей — 4,2 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 582 млн рублей — областной бюджет. В рамках программы запланировано строительство 39 медучреждений, капитальный ремонт в 22 и реконструкция еще одного, сообщает Телеграм-канал облздрава «Область здоровья».

В Томской области разработана программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на период с 2021 по 2025 год.

Так в 2021 году комплексный ремонт запланирован в инфекционном отделении Асиновской районной больнице, а также в стационаре в селе Октябрьском, который относится к Светленской районной больнице. Капремонт ожидается в Колпашевской, Кривошеинской, Шегарской, Стрежевской районных больниц. Предполагается, что будут построены 12 новых пунктов фельдшерско-акушерской помощи, детской поликлиники в Асине.





В 2022 году пройдет комплексный капремонт в Томской районной больнице, в городской больнице № 3. Тогда будут построены еще 19 ФАПов, стартует строительство поликлиники в Южных Воротах, которое закончится в 2023 году.





В 2024 году стартует строительство еще одной поликлиники — на этот раз в Зеленых горках. Оно продлится до 2025 года. В 2025 году планируется выкупить здание врачебной амбулатории в микрорайоне Радонежский, построить амбулатории в селах Турунтаево, Корнилово. Капремонт ожидается в стационаре Тегульдетской районной больницы, Каргасокской поликлинике, детской поликлинике и женской консультации в Стрежевом.