39 детей и двоих взрослых госпитализировали с уличными травмами за последние две недели

602 жителя Томской области обратились в больницы региона с уличными травмами за последние две недели. Об этом сообщает телеграм-канал областного департамента здравоохранения.

По данным облздрава, госпитализация после уличных травм понадобилась 41 человеку, 39 из них — дети. Всего с детскими травмами была связана почти половина обращений: 256 случаев получения травм пришлась именно на детей.

Медики отмечают, что травмы носят сезонный характер. Помимо гололеда на улицах они связаны с зимними видами спорта: лыжами, коньками, сноубордом и так далее. Другой причиной высокого числа травмированных врачи считают спешку и невнимательность людей. Томичам советуют носить обувь с толстой устойчивой подошвой с четким рельефом и не торопиться при ходьбе.