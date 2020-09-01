39 человек на место: рекорды вступительной кампании 2020 в Томске
В 2020 году на бюджетные места в СибГМУ зачислено 830 человек. Всего в СибГМУ подано более 12 тысяч заявлений от абитуриентов из 69 регионов РФ и 19 стран мира, что на 2000 заявлений больше, чем в прошлом году.
Впервые за 5 лет в СибГМУ будут обучаться сразу 48 первокурсников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов и 20 победителей и призёров Всероссийских олимпиад школьников. «Повысились проходные баллы абсолютно по всем специальностям, а это значит, что СибГМУ является точкой притяжения лучших абитуриентов со всей страны. Кроме того, нам доверяют целевую подготовку специалистов для 9 регионов РФ, ОАО «РЖД», ФМБА России, ФСИН России – это более 70% нашего целевого набора», - отметил и.о. ректора СибГМУ Евгений Куликов.
Самый высокий конкурс наблюдался в этом году на специальность «Стоматология» - 39 человек на место, затем идёт специальность «Клиническая психология» - 17 человек на место, на третьем месте – специальность «Медицинская биохимия», 13 человек на место.
В ТГАСУ самым популярным направлением подготовки стала «Архитектура» на которую был конкурс 12 человек на место.Общее количество бюджетных мест на очную форму обучения в ТГАСУ: 511 (бакалавриат и специалитет), ФСПО-65, 272 (магистратура). Самое наибольшее количество бюджетных мест было на строительный факультет – 295.
В ТУСУРе самыми популярными направлениями были информатика и вычислительная техника, программная инженерия, менеджмент. На этих направлениях конкурс был до 12 человек на место. Количество поданных заявлений на бюджет на бакалавриат и специалитет в этом году — 10905, в 2019 году было 7177.
В ТГУ, ТПУ и ТГУ еще не подвели итоги итоги вступительной кампании. По госуниверситету известно лишь, что в этом году был очень высоким конкурс на факультет журналистики — 20 человек на место.
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