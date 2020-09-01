39 человек на место: рекорды вступительной кампании 2020 в Томске

В 2020 году на бюджетные места в СибГМУ зачислено 830 человек. Всего в СибГМУ подано более 12 тысяч заявлений от абитуриентов из 69 регионов РФ и 19 стран мира, что на 2000 заявлений больше, чем в прошлом году.





Впервые за 5 лет в СибГМУ будут обучаться сразу 48 первокурсников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов и 20 победителей и призёров Всероссийских олимпиад школьников. «Повысились проходные баллы абсолютно по всем специальностям, а это значит, что СибГМУ является точкой притяжения лучших абитуриентов со всей страны. Кроме того, нам доверяют целевую подготовку специалистов для 9 регионов РФ, ОАО «РЖД», ФМБА России, ФСИН России – это более 70% нашего целевого набора», - отметил и.о. ректора СибГМУ Евгений Куликов.