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01 сентября,
2020
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39 человек на место: рекорды вступительной кампании 2020 в Томске

Виктория Мучник
Виктория Мучник
38 минут назад

В 2020 году на бюджетные места в СибГМУ зачислено 830 человек. Всего в СибГМУ подано более 12 тысяч заявлений от абитуриентов из 69 регионов РФ и 19 стран мира, что на 2000 заявлений больше, чем в прошлом году.


Впервые за 5 лет в СибГМУ будут обучаться сразу 48 первокурсников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов и 20 победителей и призёров Всероссийских олимпиад школьников. «Повысились проходные баллы абсолютно по всем специальностям, а это значит, что СибГМУ является точкой притяжения лучших абитуриентов со всей страны. Кроме того, нам доверяют целевую подготовку специалистов для 9 регионов РФ, ОАО «РЖД», ФМБА России, ФСИН России – это более 70% нашего целевого набора», - отметил и.о. ректора СибГМУ Евгений Куликов.

Сибирский государственный медицинский университет
Сибирский государственный медицинский университет
Фото: Валерий Доронин

Самый высокий конкурс наблюдался в этом году на специальность «Стоматология» - 39 человек на место, затем идёт специальность «Клиническая психология» - 17 человек на место, на третьем месте – специальность «Медицинская биохимия», 13 человек на место.

Томский государственный архитектурно-строительный факультет
Томский государственный архитектурно-строительный факультет
Фото: ТГАСУ

В ТГАСУ самым популярным направлением подготовки стала  «Архитектура» на которую был конкурс 12 человек на место.Общее количество бюджетных мест на очную форму обучения в ТГАСУ: 511 (бакалавриат и специалитет), ФСПО-65, 272 (магистратура). Самое наибольшее количество бюджетных  мест было на строительный факультет – 295.

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Фото: ТУСУР

В ТУСУРе самыми популярными направлениями были  информатика и вычислительная техника, программная инженерия, менеджмент. На этих направлениях конкурс был до 12 человек на место. Количество поданных заявлений на бюджет на бакалавриат и специалитет в этом году — 10905, в 2019 году было 7177.

В ТГУ, ТПУ и ТГУ еще не подвели итоги итоги вступительной кампании. По госуниверситету известно лишь, что в этом году был очень высоким конкурс на факультет журналистики — 20 человек на место.

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