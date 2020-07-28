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28 июля,
2020
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386 человек из 100 тысяч жителей Сибири переболели коронавирусом

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

По данным на 27 июля, на 100 тысяч жителей Сибири приходится 386,7 случаев коронавируса, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). За прошедшую неделю прирост составил 36,8 пункта. Общее число заболевших в Сибири с момента начала пандемии составляет порядка 70 тысяч человек. Больше всего заболевших в Иркутской области и Красноярском крае.

Лидером по распространению коронавируса остается Республика Тыва. Там на 100 тысяч жителей отмечено 1870,5 случая коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель в Сибири. За неделю он вырос на 80 пунктов. По показателю выявленных случаев на 100 тыс. жителей регион уступает только Ямало-Ненецкому АО и городу Москва.


На втором месте — Республика Алтай, которая отстает от Тувы почти в три раза.


Самым благополучным регионом в СФО остается Кемеровская область. На 100 тысяч человек здесь 120,7 случаев COVID-19. Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области более чем в 15 раз ниже показателей Тывы.


Томская область в общем рейтинге регионов Сибири переместилась с шестое на седьмое место. Индекс выявленных случаев COVID-19 в регионе составляет 364 на 100 тысяч человек. 

По данным ИЦК, уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России составляет 557,1.


​По данным на 27 июля, в России официально было зафиксировано 818 тысяч 120 случаев коронавирусной инфекции. Страна находится на четвертом месте по числу заболевших коронавирусом.


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