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38 тысяч томских школьников в новом учебном году будут получать бесплатное горячее питание

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38 тысяч томских школьников в новом учебном году будут получать бесплатное горячее питание. Учащиеся первой смены — горячий завтрак, обучающиеся второй — обед. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

Питание будут получать все ученики муниципальных общеобразовательных школ города с первого по четвертый класс, а также — льготные категории учащихся с пятого по одиннадцатый класс. В льготную категорию попадают школьники с ограниченными возможностями и дети из малообеспеченных семей.

Образовательные учреждения провели необходимые ремонтные работы в столовых и пищеблоках, приобрели дополнительное оборудование, мебель, инвентарь, посуду, столовые приборы, разработали «гибкие» графики посещения столовой, предусмотрели дополнительные санитарные противоэпидемические меры. На это в 2021 году было направлено 15 миллионов рублей из местного бюджета.

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