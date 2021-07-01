38 пожарных около часа тушили горящий ангар в Томске

38 пожарных около часа тушили горящий ангар в проезде 1-м Вилюйском. В ангаре находились три автокрана, четыре автовышки, погрузчик, УАЗ «Патриот» и прицеп со снегоходом.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 30 июня в 17:52. На момент прибытия первого подразделения из ангара шел густой дым, сообщает пресс-служба МЧС.

При тушении пожарные эвакуировали три газовых баллона и вместе с хозяином вывезли стоявшую внутри технику. От огня закоптились стены ангара, частично обгорел утеплитель, закоптилась техника.