37 млрд рублей: замгубернатора Людмила Огородова отчиталась за науку и образование в регионе

Объем финансирования томского научно-образовательного комплекса (НОК) составил в 2021 году вырос на 20% по сравнению с 2020 годом и составил 37 миллиардов рублей. Об этом рассказала на пресс-конференции по итогам года замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

«Эти средства выиграны научно-образовательными организациями на конкурсах и предназначены для выполнения образовательных программ и научно-технологических разработок. Нам доверены очень серьезные мероприятия в рамках крупных проектов», — отметила замгубернатора.

Более 5,6 млрд рублей в организации томского научно-образовательного комплекса поступило из федерального бюджета на обновление приборной базы, создание молодежных лабораторий, поддержку и развитие уникальных научных установок, а также грантовое финансирование проектов Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда и других.

«В 2021 году в Томской области создано шесть молодежных лабораторий по тематическим направлениям научно-образовательного центра мирового уровня с общим объемом трехлетнего финансирования 270 миллионов рублей из средств федерального бюджета», — подчеркнула Людмила Огородова.

Вице-губернатор рассказала и о достижениях томской науки. В частности, по мнению Огородовой, большое прикладное значение имеют разработки Института физики прочности и материаловедения СО РАН. Объем отгруженной продукции, произведенной с использованием разработанных в ИФПМ технологий его крупными индустриальными партнерами (предприятие «Сеспель», организации ГК «Роскосмос» и др.), в 2021 году превысил 2,5 млрд рублей.

Людмила Огородова также отметила научные исследования мирового уровня, выполняемые в Институте оптики атмосферы СО РАН с помощью самолета-лаборатории «Оптик». Томские ученые в рамках климатической повестки исследуют состояние атмосферы, в том числе содержание в ней парниковых газов, над обширными территориями Сибири и Арктики.