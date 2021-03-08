+36 в Томской области: статистика оперштаба по коронавирусу на 8 марта

Таким образом, общее число всех официально подтвержденных случаев болезни в регионе достигло более 30,5 тысячи. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области составляет 0,84%.





За последние сутки, по официальным данным, выздоровел 91 пациент, с начала пандемии — 28,8 тысячи человек. Скончались от инфекции в регионе за все время 326 человек, о новых случаях смерти от коронавируса не сообщается.





В России за последние сутки подтверждено 10,2 тысячи новых случаев коронавируса. С начала пандемии вирус обнаружили у 4,33 млн человек, выздоровели 3,92 млн человек. Скончались, по официальным данным, около 90 тысяч человек.





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