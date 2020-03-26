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26 марта,
2020
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Новости

35 % жителей Томской области считают работу полиции эффективной

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

35,8 % жителей Томской области оценивают деятельность полиции как «в полной мере эффективную» или «скорее эффективную». Это 63 место в рейтинге регионов Российской Федерации. В среднем работу полиции считают эффективной 40 % россиян, говорится в отчете о деятельности регионального УМВД, опубликованном на сайте облдумы.

35 % жителей Томской области считают работу полиции эффективной

Опрос о деятельности полиции провела в 2019 году Федеральная служба охраны. Согласно результатам опроса, уверенность в безопасности своих интересов от преступных посягательств в Томской области составляет 46,8 %. Это выше показателя 2018 года на 3 %.


Доверяют органам внутренних дел в Томской области 40,6 %. Это выше показателя 2018 года (38,4 %), но ниже среднего показателя по России (41,9 %).


Добавим, что в 2019 году 7,6 % населения Томской области подвергались тем или иным противоправным действиям. В УМВД подчеркивают, что число людей, считающих себя жертвами преступлений, снижается четвертый год подряд (2016 год – 10,1 %, 2017 год – 8,8 %, 2018 год – 8,2 %).

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