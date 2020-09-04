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04 сентября,
2020
Новости

3,5 млн рублей, выделенных на расселение аварийного жилья, потратили не по назначению — прокуратура

ТВ2
ТВ2
21 минута назад

Прокуратура Томска провела проверку, того как администрация расходовала деньги, выделенные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».  Проверка была организована по просьбе регионального департамента архитектуры и строительства.


Ранее обладминистрация в рамках реализации нацпроекта выделила Томску больше 24 млн. рублей. На эти деньги мэрия города должна была выкупить 12 жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд.


Прокурорская проверка показала, что фактически были выкуплены только девять жилых помещений. Часть денег мэрия Томска использовала вопреки их целевому назначению, уточняет ведомство.


По итогам проверки прокуратура города направила в суд иск, с требованием обязать вернуть администрацию Томска в областной бюджет 3,5 млн. рублей.


Исковое заявление находится на рассмотрении Советского районного  суда Томска.

Ранее сообщалось, что в целом администрация Томской области в 2020 году планирует потратить на расселение аварийного жилья 675 млн рублей. В планах до 2024 года на эти же цели в регионе планируется направить 6,4 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней. За счет средств должны быть расселены почти семь тысяч человек, проживающих в аварийном жилье. Согласно программе, за пять лет в регионе расселят порядка 554 многоквартирных дома, признанных аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.​


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