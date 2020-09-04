3,5 млн рублей, выделенных на расселение аварийного жилья, потратили не по назначению — прокуратура

Прокуратура Томска провела проверку, того как администрация расходовала деньги, выделенные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Проверка была организована по просьбе регионального департамента архитектуры и строительства.





Ранее обладминистрация в рамках реализации нацпроекта выделила Томску больше 24 млн. рублей. На эти деньги мэрия города должна была выкупить 12 жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд.





Прокурорская проверка показала, что фактически были выкуплены только девять жилых помещений. Часть денег мэрия Томска использовала вопреки их целевому назначению, уточняет ведомство.





По итогам проверки прокуратура города направила в суд иск, с требованием обязать вернуть администрацию Томска в областной бюджет 3,5 млн. рублей.





Исковое заявление находится на рассмотрении Советского районного суда Томска.