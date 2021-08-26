3,5 миллиона рублей за сутки похитили мошенники у томичей

За прошедшие сутки от жителей региона в УМВД России по Томской области поступило 12 обращений о хищении денег обманным путем. Общая сумма ущерба — более 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Среди способов обмана звонки от лжесотрудников банков и лжесотрудников правоохранительных органов.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск обратилась 55-летняя женщина. Она рассказала, что ей поступил телефонный звонок, в ходе которого собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что на её имя мошенники оформили кредит. Для того, чтобы отменить заявку, необходимо оформить «контрзаявку», получить деньги и перевести их на счет банка. Действуя указаниям, северчанка оформила в двух банках кредиты и перевела на указанные ей счета 1 150 000 рублей.

Следователями УМВД России по Северску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».