34 человека тушили жилой дом в Томске

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в пожарную часть 6 апреля в 10 утра, сообщает пресс-служба МЧС.





Загорелся двухквартирный бревенчатый жилой дом на улице Транспортной.





«На момент прибытия первого подразделения (10:05) горел дом с надворными постройками. Существовала угроза распространения огня на два рядом стоящих соседних дома (плотная застройка)», — говорится в сообщении.





В ликвидации пожара участвовали 34 человека и 8 единиц техники. Пожар потушили, но сгорела крыша, обгорели стены внутри и снаружи одной из квартир. Во дворе сгорели дровяник, сарай и баня. Полностью пожар ликвидировали в 10:51. При этом в МЧС отмечают, что своевременные действия пожарных не позволили огню перекинуться на соседние жилые дома. В пожаре никто не пострадал.









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