33,2 тысячи томских семей получили социальные выплаты на детей от 3 до 7 лет

33,2 тысячи малоимущих семей в Томской области получили ежемесячную выплату на детей от 3 до 8 лет. 1,5 миллиарда рублей на это выделили из бюджета федерации, еще 300 тысяч рублей — из бюджета области.
С мая по октябрь в органы соцзащиты Томской области поступило более 54 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба обладминистрации. 53 тысячи из них рассмотрели, с остальными еще работают.
По словам главы областного департамента соцзащиты Марии Киняйкиной, самые частые причины отказа в назначении выплат — это ошибки в персональных данных и недостоверные сведения о доходах.
«Семьям, которые обратятся за пособием до 31 декабря 2020 года, в случае положительного решения, выплата будет назначена с 1 января 2020 года, но не раньше, чем ребенку исполнится три года», — уточнила Марина Киняйкина.
Право на получение ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно имеют семьи, среднедушевой доход которых не выше прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 года, в Томской области— это 11 694 рубля. Размер выплаты 6 088 рублей 50 копеек.
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг и по предварительной записи в ближайшем Многофункциональном центре, в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.
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