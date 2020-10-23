33,2 тысячи томских семей получили социальные выплаты на детей от 3 до 7 лет

33,2 тысячи малоимущих семей в Томской области получили ежемесячную выплату на детей от 3 до 8 лет. 1,5 миллиарда рублей на это выделили из бюджета федерации, еще 300 тысяч рублей — из бюджета области.

С мая по октябрь в органы соцзащиты Томской области поступило более 54 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба обладминистрации. 53 тысячи из них рассмотрели, с остальными еще работают.





По словам главы областного департамента соцзащиты Марии Киняйкиной, самые частые причины отказа в назначении выплат — это ошибки в персональных данных и недостоверные сведения о доходах.