33 медали привезли томичи с всероссийских соревнований по подводному спорту

В городе Заречном Свердловской области прошли всероссийские соревнования по подводному спорту среди юношей и девушек 12-17 лет. В турнире, продолжавшемся три дня, участвовали спортсмены из Центрально России, Поволжья, Сибири, Уральского и Северо-Западного федеральных округов.

Команда Томской области из 10 человек завоевала на турнире 20 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медали, сообщает областная федерация подводного спорта.





Первые места в дисциплине дисциплине «плавание в ластах» на разные дистанции заняли Семен Глазырин, Екатерина Тимченко

и Ярослав Барсуков. Золотые медали юноши и девушки завоевали и в командном плавании в эстафетах на 50, 400 и 100 метров.





Спортсмены тренируются в центре водных видов спорта имени В.А.Шевелева под руководством Александры Сильванович и Анастасии Жидковой.





ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​

