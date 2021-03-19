Добрые новости
19 марта,
2021
1
фото
Новости

33 медали привезли томичи с всероссийских соревнований по подводному спорту

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В городе Заречном Свердловской области прошли всероссийские соревнования по подводному спорту среди юношей и девушек 12-17 лет. В турнире, продолжавшемся три дня, участвовали спортсмены из Центрально России, Поволжья, Сибири, Уральского и Северо-Западного федеральных округов.

33 медали привезли томичи с всероссийских соревнований по подводному спорту

Команда Томской области из 10 человек завоевала на турнире 20 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медали, сообщает областная федерация подводного спорта. 

Первые места в дисциплине дисциплине «плавание в ластах» на разные дистанции заняли Семен Глазырин, Екатерина Тимченко 
и Ярослав Барсуков. Золотые медали юноши и девушки завоевали и в командном плавании в эстафетах на 50, 400 и 100 метров. 


Спортсмены тренируются в центре водных видов спорта имени  В.А.Шевелева под руководством Александры Сильванович и Анастасии Жидковой.


ПОДДЕРЖИ ТВ2! 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.