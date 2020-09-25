Добрые новости
25 сентября,
2020
7
фото
Новости

33 из 56: в Томской области затягиваются сроки благоустройства по нацпроекту

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто на заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» отметил, что по графику все объекты должны быть сданы к 30 сентября. Однако по факту многие подрядчики не уложатся в обозначенный срок. Так на сегодняшний день в Томской области завершено обустройство 33 объектов из запланированных 56


В Томске завершить благоустройство Михайловской рощи и сквера у ДНТ «Авангард» планируется только к концу октября. Когда завершатся работы у  Дворца творчества юных и на улице Усова обладминистрация вообще не уточняет. В Кедровом строители сдадут Читательский сквер только к 20 октября. На середину октября перенесена сдача территории возле автовокзала в Каргаске.

33 из 56: в Томской области затягиваются сроки благоустройства по нацпроекту
Фото: администрация Томской области

Для справки: В 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Томской области благоустраивается 56 общественных пространств, на эти цели из бюджетов всех уровней выделено 441,3 млн рублей.

33 из 56: в Томской области затягиваются сроки благоустройства по нацпроекту
33 из 56: в Томской области затягиваются сроки благоустройства по нацпроекту
33 из 56: в Томской области затягиваются сроки благоустройства по нацпроекту
33 из 56: в Томской области затягиваются сроки благоустройства по нацпроекту
33 из 56: в Томской области затягиваются сроки благоустройства по нацпроекту
33 из 56: в Томской области затягиваются сроки благоустройства по нацпроекту
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.