33 из 56: в Томской области затягиваются сроки благоустройства по нацпроекту

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто на заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» отметил, что по графику все объекты должны быть сданы к 30 сентября. Однако по факту многие подрядчики не уложатся в обозначенный срок. Так на сегодняшний день в Томской области завершено обустройство 33 объектов из запланированных 56.





В Томске завершить благоустройство Михайловской рощи и сквера у ДНТ «Авангард» планируется только к концу октября. Когда завершатся работы у Дворца творчества юных и на улице Усова обладминистрация вообще не уточняет. В Кедровом строители сдадут Читательский сквер только к 20 октября. На середину октября перенесена сдача территории возле автовокзала в Каргаске.