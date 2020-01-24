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33 человека эвакуировали томские пожарные из горящей девятиэтажки
3 часа назад
33 человека эвакуировали томские пожарные из горящей девятиэтажки на улице Киевская, 88, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области. Пятерых спасли по автолестницам, трое из них — дети.
В результате пожара в коридоре на 9 этаже обгорел пол по всей площади, закоптились стены и двери жилых квартир, обгорели вещи б/у, обгорели силовые электрощитовые, — говорится в сообщении МЧС по Томской области. — Общая площадь пожара составила 50 кв. м.
40 спасателей и 11 единиц техники потушили огонь в 5:48. Причина пожара устанавливается.
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