32 общественных пространства планируют благоустроить в Томске в 2021 году

В 2021 году мэрия планирует благоустроить 32 общественных пространства Томска. В 2020 году благоустройство велось в 16 парках, скверах и пешеходных пространствах.





На сегодняшний день работы завершились по десяти объектам, по шести находятся в высокой степени готовности (80-95 % от плана). Это нижняя терраса Лагерного сада, где оборудуется спортивное ядро; Михайловская роща, где в этом году обустраивается футбольное поле с трибунами и освещением; сквер у ОДНТ «Авангард»; площадь перед Дворцом творчества детей и молодежи на ул. Вершинина, 17; пешеходная зона по ул. Усова; и благоустройство территории на ул. Сибирской, 64 у центра физкультуры и спорта «Сибиряк».