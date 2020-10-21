32 общественных пространства планируют благоустроить в Томске в 2021 году

В 2021 году мэрия планирует благоустроить 32 общественных пространства Томска. В 2020 году благоустройство велось в 16 парках, скверах и пешеходных пространствах.
На сегодняшний день работы завершились по десяти объектам, по шести находятся в высокой степени готовности (80-95 % от плана). Это нижняя терраса Лагерного сада, где оборудуется спортивное ядро; Михайловская роща, где в этом году обустраивается футбольное поле с трибунами и освещением; сквер у ОДНТ «Авангард»; площадь перед Дворцом творчества детей и молодежи на ул. Вершинина, 17; пешеходная зона по ул. Усова; и благоустройство территории на ул. Сибирской, 64 у центра физкультуры и спорта «Сибиряк».
Мэр Томска Иван Кляйн потребовал, чтобы до 31 октября все работы были завершены, а подрядчики, нарушившие сроки по контракту, получили штрафные санкции.
«Все те проблемы, которые выявились в текущем году, должны быть устранены загодя, чтобы мы могли успешно реализовать задачи нацпроекта на 2021 год. А в планах у нас стоит 32 объекта. Нам предстоит продолжить работы в Лагерном саду (3, 4, 5, 6 очереди проекта), в Михайловской роще (5, 6, 7, 8 очереди), в сквере на ул. Вершинина (2 очередь проекта), в сквере Воинов-интернационалистов, на ул. Ивана Черных, на ул. Сибирской и по ряду других. В этой связи необходимо до 15 ноября завершить подготовку проектов и до конца года провести по ним торги и определить подрядчиков», — сказал мэр.
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