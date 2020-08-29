31 маршрут начнет заезжать в Радонежский

В новом микрорайоне Радонежский обустроят три остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. После туда начнут заходить автобусы 31 маршрута.

По словам заммэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, оставновки появятся в переулке Речном (между школой и домом № 4) и по улице Трудовой, 12 и 18.





Для обустройства остановок нужно сделать заездные карманы, но, по сообщению мэрии, этим уже занимаются специалисты, которые работают у ТДСК, собственника земельнго участка.





«Сегодня уже принято решение о том, что в Радонежский будет заезжать автобус маршрута № 31, совмещенный с межмуниципальным 150-м», — говорится в сообщении.





Уточняется, что при движении в сторону города, автобусы будут ездить по схеме: Мясокомбинат - улица Нижне-Луговая - переулок Речной - Береговая - Трудовая - Нижне-Луговая - проспект Ленина.





В обратном направлении маршрут будет такой: проспект Ленина - улица Нижне-Луговая - переулок Речной - Береговая - Трудовая - Мясокомбинат (конечная).