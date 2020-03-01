Добрые новости
01 марта,
2020
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300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу

Екатерина Соколова
Екатерина Соколова
1 час назад

Томичи с размахом отметили Масленицу и первый день весны. Народные гуляния проводились более, чем в десяти точках города. Например, вот так праздник отпраздновали в Лоскутове.

Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник
Автор: Лев Мучник

Одно из самых крупных, как обычно, прошло на Ново-Соборной площади.

В программе праздника были выступления местных творческих коллективов, ярмарка, конкурс на лучшее чучело Масленицы, мастер-классы по чеканке монет, колокольному перезвону и изготовлению оберегов и кукол Масленицы. Не обошлось и без традиционных забав: все те, кто смог вскарабкаться на деревянный столб и сорвать пакет, получили в награду бытовую технику.

На территории площади работали игровые площадки, за успешное прохождение которых, каждый получал жетон. За эти жетоны можно было бесплатно получить порцию блинов и узнать «идеальный» рецепт масленичного блюда от шеф-повара студии вкуса «Лофт»:  «Главное в блинах – это душа. С каким настроением готовишь, такими блины и получатся. Ну, и еще верное соблюдение пропорций». Масленица прошла не без рекордов, для гостей праздника старались испечь 300 блинов за час.

Как прошла широкая масленица, смотрите в фоторепортаже Елизаветы Томиловой.

300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
300 блинов в час: как Томск встретил широкую Масленицу
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