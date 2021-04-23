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23 апреля,
2021
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30-летнюю томичку Арину Пантелееву ищут уже неделю. СКР проводит проверку

ТВ2
ТВ2
1 час назад

30-летнюю томичку Арину Пантелееву, пропавшую 15 апреля, разыскивают неделю. Региональный Следственный комитет начал проверку по заявлению родственников Арины.

30-летнюю томичку Арину Пантелееву ищут уже неделю. СКР проводит проверку

Ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» наклеили свыше 150 ориентировок, осмотрели близлежащие территории и видео с камер видеонаблюдения. В отряде отмечали, что минусовая температура осложняет поиск. 23 апреля волонтеры объявили новый сбор на Московском тракте. В сообщении отмечается, что с собой необходимо иметь средства индивидуальной защиты, воду. Волонтеры будут прочесывать местность.


Приметы девушки: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, светло-карие глаза. Во что была одета Арина, неизвестно.


Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.

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