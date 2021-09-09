Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. 30 лет со дня звонка: Tele2 празднует годовщину создания мобильной связи в России
Новости

30 лет со дня звонка: Tele2 празднует годовщину создания мобильной связи в России

ТВ2 ТВ2

Оператор Tele2 отмечает 30 лет с момента первого звонка по мобильному телефону в России. Звонок совершили в сети оператора «Дельта Телеком», входящего сегодня в структуру Tele2. 

Анатолий Собчак звонит мэру Сиэтла

Первый звонок по мобильному телефону в сети компании «Дельта Телеком» совершил мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.  Телефон, по которому звонил Собчак мэру американского города Сиэтл, весил около 5 килограммов и умел только совершать и принимать звонки. Тогда, в 1991 году, подключение к «Дельта Телеком» стоило абоненту около 2 000 долларов США, а одна минута разговора стоила доллар. 

Сегодня Россия в числе лидеров среди стран мира с самой низкой стоимостью мобильного интернета. При этом отечественные операторы активно инвестируют в развитие и модернизацию инфраструктуры связи. В 1991 году в Санкт-Петербурге «Дельта Телеком» начинала работу с семи базовых станций. Сегодня Tele2 в регионах своего присутствия покрывает сетями 4G 96% населения, сетями 3G − 93% и 2G − 97%. В 2019 году Tele2 запустила первую пилотную зону 5G в центре Москвы, летом 2021 года - тестовую зону 5G в метро Казани.

При этом, современный смартфон весит меньше 200 грамм и заменяет людям ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру, музыкальный плеер, навигатор и кошелек. А клиентам Tele2 уже не нужно считать, во сколько им обойдется каждая минута по мобильному телефону – пользователи могут выбрать подходящее предложение из линейки пакетных тарифов, иметь безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам, а также возможность менять неиспользованные минуты на кино или делиться гигабайтами с друзьями и близкими по всей стране.

Новости Телекома

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.