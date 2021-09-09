30 лет со дня звонка: Tele2 празднует годовщину создания мобильной связи в России

Оператор Tele2 отмечает 30 лет с момента первого звонка по мобильному телефону в России. Звонок совершили в сети оператора «Дельта Телеком», входящего сегодня в структуру Tele2.

Первый звонок по мобильному телефону в сети компании «Дельта Телеком» совершил мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Телефон, по которому звонил Собчак мэру американского города Сиэтл, весил около 5 килограммов и умел только совершать и принимать звонки. Тогда, в 1991 году, подключение к «Дельта Телеком» стоило абоненту около 2 000 долларов США, а одна минута разговора стоила доллар.

Сегодня Россия в числе лидеров среди стран мира с самой низкой стоимостью мобильного интернета. При этом отечественные операторы активно инвестируют в развитие и модернизацию инфраструктуры связи. В 1991 году в Санкт-Петербурге «Дельта Телеком» начинала работу с семи базовых станций. Сегодня Tele2 в регионах своего присутствия покрывает сетями 4G 96% населения, сетями 3G − 93% и 2G − 97%. В 2019 году Tele2 запустила первую пилотную зону 5G в центре Москвы, летом 2021 года - тестовую зону 5G в метро Казани.

При этом, современный смартфон весит меньше 200 грамм и заменяет людям ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру, музыкальный плеер, навигатор и кошелек. А клиентам Tele2 уже не нужно считать, во сколько им обойдется каждая минута по мобильному телефону – пользователи могут выбрать подходящее предложение из линейки пакетных тарифов, иметь безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам, а также возможность менять неиспользованные минуты на кино или делиться гигабайтами с друзьями и близкими по всей стране.