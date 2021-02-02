30 детей из Бакчарского интерната с кишечной инфекцией привезли в Томск

2 февраля, 30 детей с признаками острой кишечной инфекции из Крыловской школы-интерната Бакчарского района доставлены в Томск в инфекционную больницу им. Сибирцева, сообщает Облздрав. Вспышку инфекции в учреждении выявили на прошлой неделе.



Начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи рассказала о самочувствии заболевших: «На сегодня у всех госпитализированных детей состояние легкой степени тяжести, из симптомов — жидкий стул. Назначено необходимое обследование и лечение».



По словам начальника департамента общего образования Ирины Грабцевич, дети, которые остались в интернате, разобщены по комнатам. Все групповые занятия временно приостановили.





«В учреждении проведены все дезинфекционные мероприятия. Ситуация находится на контроле у главы Бакчарского района, областного департамента образования, управления Роспотребнадзора Томской области», — сказала она.





Отметим, облздрав пока ничего не сообщает о причинах возникновения инфекции.



В интернате работает 46 человек — это педагогические работники, административный и вспомогательный персонал, обучается 55 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Все они имеют ограниченные возможности здоровья.





Прокуратура Бакчарского района сообщила о начале проверки по факту массовой госпитализации учащихся школы-интерната. Она проводится совместно с районным Роспотребнадзором. Также доследственную проверку проводит полиция.













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