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20 февраля,
2020
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3 года условно и штраф 950 тыс. рублей получил северский чиновник за взятку

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Бывшего сотрудника администрации ЗАТО Северск суд признал виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск.


Судом и следствием установлено, что в 2018 году обвиняемый, работая в должности начальника отдела управления капитального строительства администрации ЗАТО Северск, в период с мая по июль 2018 года подписал акты о приеме выполненных во исполнение муниципального контракта работ по капитальному ремонту крыш двух городских многоквартирных домов. При этом отдельные работы из числа указанных в этих актах фактически не проводились. В целом за незаконное подписание актов обвиняемый получил от предпринимателя взятку в 95 тыс. рублей.


Подсудимый в суде и на предварительном следствии полностью признал свою вину и раскаялся. С учетом этого признания вины и личности подсудимого, сообщает пресс-служба СК РФ в Томской области,  суд назначил северскому чиновнику наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в размере 950 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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