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27 февраля,
2020
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«2ГИС» и специальная карта: где онлайн увидеть движение томских маршруток

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Приложение «2ГИС» в тестовом режиме начало онлайн показывать работу маршруток Томска. 

«2ГИС» и специальная карта: где онлайн увидеть движение томских маршруток

Отслеживать движение городского транспорта можно с телефона. Чтобы увидеть на карте автобусы, нужно выбрать остановку. Тогда система покажет общественный транспорт, который следует по маршруту, и и место, где тот или иной автобус находится. 


Пока «2ГИС» не показывает перемещение трамваев и троллейбусов. Также система не показывает передвижение некоторых межмуниципальных маршрутов (например, 442, 510 и других). 

«2ГИС» и специальная карта: где онлайн увидеть движение томских маршруток

В центре организации контроля пассажироперевозок отмечают, что сервис работает в тестовом режиме. Также следить за работой автобусов онлайн можно на сайте организации в разделе онлайн-сервисы. 


Чтобы увидеть, где сейчас находится тот или иной автобус, нужно выбрать интересующий маршрут из списка. Правда, в списке тоже находятся только городские маршруты. Межмуниципальных автобусов нет.


Новая маршрутная сеть заработала в Томске с 1 января. Меньше чем за месяц поступило около 600 жалоб. Большинство из них касались интервалов движения и работы терминалов безналичной оплаты, рассказал заммэра Владимир Брюханцев. По его словам, томичи в целом удовлетворены новой маршрутной сетью. В середине января вице-мэр говорил о том, что мэрия запустит обновленное приложение для отслеживания транспорта онлайн. Также власти обещали, что в феврале заработают и информационные табло на остановках. Их в тестовом режиме включили с 3 февраля.

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