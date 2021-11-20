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  3. +290: статистика по коронавирусу в Томской области на 20 ноября
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+290: статистика по коронавирусу в Томской области на 20 ноября

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290 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области за последние сутки. Новые летальные случае не зафиксированы, выздоровели — 36 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 53 258 человек, 39 231 пациент выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 617 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 37 120 человек, выздоровели 36 172 человека, умерли за сутки 1 254 человека.

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