29 случаев: статистика по коронавирусу в Томской области на 21 апреля

29 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. 20 человек выписали. О летальных случаях не сообщается.
В целом с начала пандемии в Томской области коронавирус подтвердился у 31 907 человек. 30 955 из них выздоровели. Скончались, по официальным данным, 382 пациента.
По состоянию на 21 апреля на территории Северска выявлено 7550 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7386 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 52 пациента, 21 пациент получает лечение амбулаторно.
За последние сутки в России выявлен 8271 случай COVID-19.
В целом ковидом заболели 4,72 млн человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4,35 млн пациентов. Под медицинским наблюдением на 21 апреля остаются 514 317 человек.
За весь период в России от коронавируса скончалось 106 706 человек.