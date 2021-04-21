29 случаев: статистика по коронавирусу в Томской области на 21 апреля

29 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. 20 человек выписали. О летальных случаях не сообщается.





В целом с начала пандемии в Томской области коронавирус подтвердился у 31 907 человек. 30 955 из них выздоровели. Скончались, по официальным данным, 382 пациента.





По состоянию на 21 апреля​​ на территории Северска выявлено​ ​7550 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7386 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 52​ ​​пациента,​ ​​21​ ​​пациент получает лечение амбулаторно.