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  3. 29 человек отравились после празднования свадеб в одном из томских кафе
Новости

29 человек отравились после празднования свадеб в одном из томских кафе

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В Томске две свадьбы, которые молодожены отпраздновали в одном и том же кафе, завершились массовым отравлением. В заведении пострадавшим заявили, что причиной отравления стал ротавирус.

Телеграм-канал Mash Siberia  сообщает, что на одной свадьбе отравились 16 человек из 30, на другой — 13. Алкоголь отравившиеся сразу исключили, так как его пили не все гости.

Руководство кафе сначала пообещало разобраться в ситуации, но на следующий день девушкам заявили, что причиной отравления стал ротавирус. Пострадавшие планируют обратиться в Роспотребнадзор, чтобы в данном кафе провели проверку.

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