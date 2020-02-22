28% населенных пунктов Томской области не имеют связи

В 28% населенных пунктов Томской области нет связи. При этом, в 2017 году этот показатель составлял 54%. Губернаторская программа по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области реализуется на протяжении последних трех лет.

Основной трудностью реализации программы является сильная заболоченность территорий. В 2017 году на развитие сотовой связи власти направили 20 млн рублей, качественная связь появилась в 22 населенных пунктах региона, где проживают 6,7 тысяч человек. В 2018 году связь получили 3,3 тысячи человек в 10 населенных пунктах Томской области. Финансирование программы составило 10 млн рублей.





В 2019 году власти направили 12 млн рублей, радиотелефонная связь появилась в восьми населенных пунктах Томской области.





«В 2020 году в четырех населенных пунктах планируется установка полных базовых станций. Основным инфраструктурным партнером по результатам конкурсных процедур выступает компания «Ростелеком», без них никакими усилителями не обойдешься», — прокомментировал начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.





Общая протяженность оптической сети «Ростелеком» по Томской области превысила 5,2 тысячи километров. В прошлом году компания провела масштабную модернизацию областной сети DWDM с расширением каналов до 20 Гигабит в секунду в городах Асино, Колпашево, Молчаново и Бакчаре. До 10 были расширены каналы в Кедровом, Парабели, Каргаске. В девяти районных центрах установлены 36 базовых станций для беспроводного широкополосного доступа в интернет. Единственным районным центром, в котором в настоящее время нет высокоскоростного интернета, является село Александровское.





«Мы никогда не снимали с себя социальной роли. В нашем основном капитале 51% принадлежит государству, поэтому мы работаем там, где не работает ни один оператор. <... > В этом году планируем продолжить развивать сеть дальше — там, где нет оптики, будем делать высокоскоростные каналы по воздуху», — сообщил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.



