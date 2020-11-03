28-летний журналист Павел Шилин скончался в МСЧ № 2

1 ноября утром скончался радиоведущий, журналист Павел Шилин. Ему было 28 лет.





Павел Шилин был ведущим в утреннем GM SHOW на радио ENERGY.





«Сотни людей занимали первые места на его квартирники в топовых заведениях Томска. Вместе с ним просыпался и пел весь город. Паша не был фанатом Меладзе, но с удовольствием исполнял его песни для подруг и сочинял стихи коллегам на дни рождения. Он очень любил поэзию, особенно Славу Сэ и каждый год участвовал в творческих чтениях. Он сам писал песни. Обожал команду Томь и верил в нее сильно. Не уважал рубашки с коротким рукавом и шорты. Он много читал, смотрел фильмы и с детской непосредственностью крепко любил Бэтмена», — сообщается в официальной группе радио.





В медсанчасть № 2 Павел попал четыре дня назад с пневмонией. Также у Павла был диабет. Результаты теста на коронавирус официально неизвестны.





«Паша, мы помним каждое твое «Эгегей, в Томске 8 утра»! Ты навсегда огромная и очень важная часть команды, часть каждого из нас», — отмечают в холдинге «Рекламного дайджеста».





В память о Павле утреннее GM SHOW будет закрыто до 16 ноября.





Редакция ТВ2 выражает соболезнования родным и близким Павла.