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03 ноября,
2020
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28-летний журналист Павел Шилин скончался в МСЧ № 2

ТВ2
ТВ2
1 час назад

1 ноября утром скончался радиоведущий, журналист Павел Шилин. Ему было 28 лет.


Павел Шилин был ведущим в утреннем GM SHOW на радио ENERGY. 


«Сотни людей занимали первые места на его квартирники в топовых заведениях Томска. Вместе с ним просыпался и пел весь город.  Паша не был фанатом Меладзе, но с удовольствием исполнял его песни для подруг и сочинял стихи коллегам на дни рождения. Он очень любил поэзию, особенно Славу Сэ и каждый год участвовал в творческих чтениях. Он сам писал песни. Обожал команду Томь и верил в нее сильно. Не уважал рубашки с коротким рукавом и шорты. Он много читал, смотрел фильмы и с детской непосредственностью крепко любил Бэтмена», — сообщается в официальной группе радио.


В медсанчасть № 2 Павел попал четыре дня назад с пневмонией. Также у Павла был диабет. Результаты теста на коронавирус официально неизвестны.


 «Паша, мы помним каждое твое «Эгегей, в Томске 8 утра»! Ты навсегда огромная и очень важная часть команды, часть каждого из нас», — отмечают в холдинге «Рекламного дайджеста».


В память о Павле утреннее GM SHOW будет закрыто до 16 ноября.


Редакция ТВ2 выражает соболезнования родным и близким Павла.

28-летний журналист Павел Шилин скончался в МСЧ № 2
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