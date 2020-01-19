28 человек тушили пожар в торговом центре в Новосибирской области

Пожар произошел в торговом центре в Татарске Новосибирской области, сообщают в пресс-службе МЧС по региону. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Торговый центр «Швейка» загорелся вечером 18 января. Трехэтажное здание оказалось сильно задымлено. Пожар на площади 120 квадратных метров тушили в течение двух часов. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В тушении пожара участвовали 28 человек и семь единиц техники.





Сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.





По информации Тайги.Инфо, в Новосибирской области это уже третий пожар в торговых центрах за последние 10 дней. 7 января загорелся городской рынок Оби, на следующий день выгорел центральный рынок Искитима — при разборе конструкций нашли тело мужчины.