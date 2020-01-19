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19 января,
2020
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28 человек тушили пожар в торговом центре в Новосибирской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Пожар произошел в торговом центре в Татарске Новосибирской области, сообщают в пресс-службе МЧС по региону. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. 

28 человек тушили пожар в торговом центре в Новосибирской области
Фото: МЧС по Новосибирской области

Торговый центр «Швейка»  загорелся вечером 18 января. Трехэтажное здание оказалось сильно задымлено. Пожар на площади 120 квадратных метров тушили в течение двух часов. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В тушении пожара участвовали 28 человек и семь единиц техники.


Сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.


По информации Тайги.Инфо, в Новосибирской области это уже третий пожар в торговых центрах за последние 10 дней.  7 января загорелся городской рынок Оби, на следующий день выгорел центральный рынок Искитима — при разборе конструкций нашли тело мужчины.

28 человек тушили пожар в торговом центре в Новосибирской области
28 человек тушили пожар в торговом центре в Новосибирской области
28 человек тушили пожар в торговом центре в Новосибирской области
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