28 апреля в 11 утра Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Томске

28 апреля в 11:00 в Большом концертном зале пройдет концерт в Томске в преддверии Открытия ХХ Московского Пасхального фестиваля. Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра также выступят в Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Кемерове, Тюмени, Перми и Кирове, до официального открытия фестиваля.

Что будет исполнять маэстро в Томске достоверно неизвестно. Об этом Валерий Гергиев сообщает непосредственно перед выступлением.





26 апреля маэстро Валерий Гергиев и его коллектив выступили в Новосибирской филармонии на сцене Концертного зала имени А.М. Каца – их выступление стало финальной точкой в программе VIII Транссибирского Арт-фестиваля, который проводит пианист Вадим Репин. Концерт также вошел в программу большого гастрольного турне коллектива – юбилейного XX Московского Пасхального фестиваля, который традиционно проходит в городах России весной.





Впервые Новосибирский академический симфонический оркестр и Симфонический оркестр Мариинского театра встретились на одной сцене: в первом отделении был исполнен Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича, за пультом – маэстро Валерий Гергиев, солист – Вадим Репин. Во втором отделении в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева прозвучала Пятая симфония Густава Малера.





Сегодня Мариинский симфонический оркестр выступает в Красноярске в 18.00. Ночью артисты на чартерном поезде РЖД переедут в Томск и в 11.00 будут уже играть для томичей. По информации ТВ2 вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра выступит всемирно известный пианист Даниил Трифонов.