28 апреля в 11 утра Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Томске
28 апреля в 11:00 в Большом концертном зале пройдет концерт в Томске в преддверии Открытия ХХ Московского Пасхального фестиваля. Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра также выступят в Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Кемерове, Тюмени, Перми и Кирове, до официального открытия фестиваля.
Что будет исполнять маэстро в Томске достоверно неизвестно. Об этом Валерий Гергиев сообщает непосредственно перед выступлением.
26 апреля маэстро Валерий Гергиев и его коллектив выступили в Новосибирской филармонии на сцене Концертного зала имени А.М. Каца – их выступление стало финальной точкой в программе VIII Транссибирского Арт-фестиваля, который проводит пианист Вадим Репин. Концерт также вошел в программу большого гастрольного турне коллектива – юбилейного XX Московского Пасхального фестиваля, который традиционно проходит в городах России весной.
Впервые Новосибирский академический симфонический оркестр и Симфонический оркестр Мариинского театра встретились на одной сцене: в первом отделении был исполнен Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича, за пультом – маэстро Валерий Гергиев, солист – Вадим Репин. Во втором отделении в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева прозвучала Пятая симфония Густава Малера.
Сегодня Мариинский симфонический оркестр выступает в Красноярске в 18.00. Ночью артисты на чартерном поезде РЖД переедут в Томск и в 11.00 будут уже играть для томичей. По информации ТВ2 вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра выступит всемирно известный пианист Даниил Трифонов.
Мировую славу ему 30-летнему пианисту принесло исполнение классических произведений Шопена, Рахманинова, Скрябина. Сочетание виртуозной техники с необычайной чуткостью и глубиной интерпретаций — главное, что отличает исполнительский стиль Даниила Трифонова. Где бы ни выступал российско-американский пианист, он завораживает зрителей.
В 2009 году Даниил переехал в США для продолжения профессионального обучения в Кливлендском институте музыки под руководством Сергея Бабаяна. В настоящее время он живет в Нью-Йорке, а с концертами выступает по всему миру. Даниил давал концерты с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Лондонским симфоническим оркестром, Израильским симфоническим оркестром. И это далеко не весь спискок. Он - обладатель престижной премии в области классической музыки Echo Klassik и премии «Грэмми» - награду Даниилу Трифонову жюри присудило за альбом Transcendental.. В 2016 году по версии журнала Gramophone пианист был удостоен звания «Артист года».
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