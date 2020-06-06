27 человек умерли от коронавируса за неделю в Сибирском федеральном округе

По состоянию на 5 июня в России выявлено 449 834 случаев COVID-19. В Сибирском федеральном округе 18 778 случаев COVID-19, это 4% от общего числа по России. Показатель летальности коронавируса по России составляет 1,23%. Только в одном сибирском регионе этот показатель выше – в Томской области. Там он составляет 1,32%, и это самое высокое значение в округе. Республика Алтай остаётся единственным регионом СФО с нулевой летальностью с начала пандемии. Всего за неделю в Сибири умерли 27 человек, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).





Наибольший процент выявленных случаев приходится на Красноярский край (26%), Новосибирскую область (18%), Иркутскую область (14%), Алтайский край (12%) и Омскую область (8%) На остальные регионы в совокупности приходится 22% случаев коронавируса.



За неделю с 30 мая по 5 июня число заболевших коронавирусов в Сибири выросло на 4634 человека — в 1,3 раза. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Республике Хакасия, где количество инфицированных за неделю увеличилось на 21%. Самый высокий — в Иркутской области, где стало на 70% больше людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус».



За неделю полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 2137 человек. Лидером стал Красноярский край – 563 человека.