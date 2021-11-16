264 случая за сутки. Губернатор заявил, что в Томской области снижаются темпы заболеваемости ковидом

В Томской области за сутки подтвердилось 264 случая заболеваемости ковидом. Выписали 45 пациентов. Оперштаб сообщает о смерти двух человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19. С начала пандемии в Томской области ковидом официально заболели 52218 человек (без учета жителей Северска). Выздоровели 39064 пациентов. По данным оперштаба, скончались 613 жителей региона.

Накануне губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что в регионе остановился рост заболеваемости коронавирусной инфекции. «Если позапрошлую неделю недельный рост у нас был 17,5 %, прошлую неделю — 5 %, то последние дни у нас уже нет роста. Благодаря чему? Во-первых, мы одни из немногих после консультаций с врачами продлили нерабочие дни еще на неделю. И результат, могу сказать, мы даже сами не ожидали: во-первых, мы снизили и заболеваемость по ОРВИ, и, естественно, резко, особенно среди детей, уменьшилось заболевание ковидом», — сказал Сергей Жвачкин. По его словам, охват ПЦР-тестированием вырос и сейчас составляет 500 тестов на 100 тысяч человек. За последнее время, по словам губернатора, были привлечены почти тысяча студентов из СибГМУ и техникума медицинского. При этом, доля вакцинированных от числа взрослого населения в Томской области — 42 %.

В целом, в России за сутки выявлено 36 818 новых случаев. Подтвердилось 1 240 смертей, 34 161 пациент выздоровел. Лечение от ковида продолжают 1 939 126 человек.