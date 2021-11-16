264 случая за сутки. Губернатор заявил, что в Томской области снижаются темпы заболеваемости ковидом

В Томской области за сутки подтвердилось 264 случая заболеваемости ковидом. Выписали 45 пациентов. Оперштаб сообщает о смерти двух человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19.
С начала пандемии в Томской области ковидом официально заболели 52218 человек (без учета жителей Северска). Выздоровели 39064 пациентов. По данным оперштаба, скончались 613 жителей региона.
Накануне губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что в регионе остановился рост заболеваемости коронавирусной инфекции.
«Если позапрошлую неделю недельный рост у нас был 17,5 %, прошлую неделю — 5 %, то последние дни у нас уже нет роста. Благодаря чему? Во-первых, мы одни из немногих после консультаций с врачами продлили нерабочие дни еще на неделю. И результат, могу сказать, мы даже сами не ожидали: во-первых, мы снизили и заболеваемость по ОРВИ, и, естественно, резко, особенно среди детей, уменьшилось заболевание ковидом», — сказал Сергей Жвачкин.
По его словам, охват ПЦР-тестированием вырос и сейчас составляет 500 тестов на 100 тысяч человек. За последнее время, по словам губернатора, были привлечены почти тысяча студентов из СибГМУ и техникума медицинского. При этом, доля вакцинированных от числа взрослого населения в Томской области — 42 %.
В целом, в России за сутки выявлено 36 818 новых случаев. Подтвердилось 1 240 смертей, 34 161 пациент выздоровел. Лечение от ковида продолжают 1 939 126 человек.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. По его словам, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по России составляет сейчас 49%, а темпы вакцинации недостаточны в ряде регионов. По данным министерства здравоохранения, за неделю они выросли на 6%. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что темпы заболеваемости снижаются.
«Меры, которые предпринимаются, позволяют сдерживать развитие тяжелых форм, сдерживать тяжелое развитие эпидситуации и, как мы видим, меры, которые были предприняты на прошлой неделе, на неделе, когда вводились QR-коды и останавливалась работа торговых центров и общепита, позволяют стабилизировать эпидситуацию. Безусловно, меры, которые были приняты, эффективны», — сказала она.
По словам Поповой, в девяти регионах снижение фиксируется на уровне от 2 до 23%. В 43 субъектах нет динамики и роста, еще в 33 субъектах отмечается некоторый рост.