Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. 26 свалок отходов выявлено на сельскохозяйственных угодьях в Томской области
Новости

26 свалок отходов выявлено на сельскохозяйственных угодьях в Томской области

ТВ2 ТВ2

С января по сентябрь этого года в Томской области на землях сельскохозяйственного назначения выявлено 26 несанкционированных свалок отходов производства и потребления. Их общая площадь составляет около 15 гектаров, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Все правообладатели этих земельных участков были привлечены к административной ответственности, им выданы предписания с указанием конкретных сроков, когда необходимо привести свои территории в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственных целях. В результате принятых мер уже ликвидировано 10 свалок на площади 11,38 гектара.

Ликвидация незаконных свалок на землях сельскохозяйственного назначения находится на постоянном контроле Управления Россельхознадзора по Томской области.

фото иллюстративное
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.