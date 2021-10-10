26 свалок отходов выявлено на сельскохозяйственных угодьях в Томской области

С января по сентябрь этого года в Томской области на землях сельскохозяйственного назначения выявлено 26 несанкционированных свалок отходов производства и потребления. Их общая площадь составляет около 15 гектаров, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Все правообладатели этих земельных участков были привлечены к административной ответственности, им выданы предписания с указанием конкретных сроков, когда необходимо привести свои территории в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственных целях. В результате принятых мер уже ликвидировано 10 свалок на площади 11,38 гектара.

Ликвидация незаконных свалок на землях сельскохозяйственного назначения находится на постоянном контроле Управления Россельхознадзора по Томской области.