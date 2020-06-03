26 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 июня 2020 остаются больше 303 тысяч человек. Заболели коронавирусом больше 432 тысяч человек. За сутки болезнь подтвердилась у 8,5 тысяч пациентов, при этом у 3 тысяч из них симптомов заболевания нет.





За весь период в России от коронавируса скончались 5 215 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 195 957 человек.