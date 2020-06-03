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03 июня,
2020
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26 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Врачи подтвердили коронавирус еще у 26 жителей Томской области. Общее число заболевших достигло в регионе 765 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 июня 2020 остаются больше 303 тысяч человек. Заболели коронавирусом больше 432 тысяч человек. За сутки болезнь подтвердилась у 8,5 тысяч пациентов, при этом у 3 тысяч из них симптомов заболевания нет.


За весь период в России от коронавируса скончались 5 215 человек.  Число выздоровевших пациентов увеличилось до 195 957 человек.

В Сибири больше всего заболевших в Красноярском крае, там количество выявленных людей с COVID-19 превысило 4500 человек. В Новосибирской области больше 3 тысяч больных, в Кемеровской — около 600. 


По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область находится на 78-м месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на седьмом. 

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