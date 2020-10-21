26 младенцев родились у томичек, заболевших коронавирусом, в МСЧ №2

С апреля в акушерско-гинекологическом отделении, которое функционирует на базе медико-санитарной части Томска № 2, родились 26 малышей — 12 девочек и 14 мальчиков. Осмотрено 326 пациенток, проведено 10 операций акушерско-гинекологического профиля.





В МСЧ № 2 обращаются беременные, роженицы и родильницы с признаками острых респираторных заболеваний, с подозрением на COVID-19 или с подтвержденными случаями новой коронавирусной инфекции. Если такой случай выявлен в другом стационаре, то пациентка так же переводится в МСЧ № 2.





«В период беременности новая коронавирусная инфекция протекает с разной степенью тяжести, в том числе есть и тяжелые формы. Кроме того, на фоне течения новой коронавирусной инфекции возможно осложнение течения беременности, ухудшение состояния плода. Поэтому требуется особое внимание при наблюдении за будущей мамой и малышом», — говорит главврач областного перинатального центра Игорь Степанов, курирующий работу отделения в респираторном госпитале второй медсанчасти.





В случае подтвержденного диагноза COVID-19 у женщины, новорожденные переводятся в детскую больницу № 1 Томска, где их обследуют на первые и третьи сутки после рождения на наличие коронавирусной инфекции. Если у малыша подтверждается диагноз, его переводят в детскую инфекционную больницу им. Сибирцева (новорожденных с положительным тестом на коронавирусную инфекцию было двое, сейчас малыши уже выписаны), если не подтверждается – остается в детской больнице № 1 или переводится в отделение патологии новорожденных областного перинатального центра, где малыш ожидает выписку мамы. При благоприятной эпидемиологической обстановке в семье и согласии мамы, новорожденный может быть выписан домой.





После открытия респираторного госпиталя в роддоме № 4 акушерско-гинекологическое отделение будет организовано на его площадях.